LPI-GTH: Zeugensuche
Tonna (Landkreis Gotha) (ots)
In der zurückliegenden Nacht, gegen 01.25 Uhr beabsichtigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Arztpraxis in der Straße "Platz der Jugend" einzudringen. Offenbar wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört und flüchteten. Es entstand Sachschaden. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0069077/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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