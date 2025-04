Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: In den letzten beiden Tagen nahmen Bundespolizisten 19 Personen ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente im Zusammenhang mit Schleusungen in Gewahrsam.

Pasewalk / Pomellen (ots)

Den Anfang machten am Sonntag gegen 12:25 Uhr nach einem Bürgerhinweis zwei afghanische und vier pakistanische Staatsangehörige in der Ortslage Bismark (Bushaltestelle). Diese waren von Gellin in Richtung Bismark unterwegs. Sie gaben an, alleine fußläufig aus Polen gekommen zu sein und zuvor über die Belarus-Route gereist zu sein.

Ein weiterer 25jähriger Afghane wurde in Grambow durch Beamte des Hauptzollamtes Stralsund festgestellt. Er war zwar im Besitz eines gültigen Reisepasses, allerdings fehlte auch ihm ein erforderlicher Aufenthaltstitel.

In den Abendstunden stellten Kräfte der Gemeinsamen Deutsch-Polnischen Dienststelle Pomellen auf dem Verbindungsweg Pomellen-Ladenthin, kurz vor Ladenthin drei somalische Staatsangehörige fest. Die weibliche 19jährige sowie die Jugendlichen (16 /17) waren ebenfalls fußläufig von der Grenze zum Aufgriffsort unterwegs.

Der 16jährige Somali wurde dem Jugendamt VG übergeben, die anderen neun wurden mit Anlaufbescheinigungen für die EAE Stern-Buchholz bzw. Nostorf-Horst aus dem Gewahrsam entlassen.

Am Montag gegen 05:43 Uhr wurden im RE 5350 von Szczecin nach Pasewalk - nach telefonischer Information des Zugbegleiters über den Zustieg am Bahnhof Grambow - am HP Pasewalk/Ost fünf weitere Personen festgestellt. Zur Kontrolle konnten die vier Pakistani und der eine Afghane keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente für Deutschland vorweisen. Nach eigenen Angaben reisten alle fünf über die Belarus-Route nach Deutschland. Die Personen wurden in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen über den Grenzübergang Linken zurückgeschoben.

Gegen 10:25 Uhr wurden dann noch durch eine Streife der gemeinsamen Diensteinheit Vorpommern/Greifswald drei jugendliche Somalier im Alter von 16 und 17 Jahren sowie ein 19jähriger Algerier in Ladenthin kontrolliert. Da auch sie keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente für Deutschland vorweisen konnten, wurden sie in Gewahrsam genommen. Die Jugendlichen wurden um 20:20 Uhr an das Jugendamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald übergeben, der Algerier nach Polen zurückgeschoben.

