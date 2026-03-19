Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Zu einer Kollision einer Radfahrerin mit einem Verkehrszeichen kam es gestern Nachmittag in der Ichtershäuser Straße. Die 56-Jährige befuhr den Radweg im Bereich der Bahnunterführung, musste dabei offensichtlich einer entgegenkommenden Radfahrerin sowie einem Fußgänger ausweichen, sodass es fortfolgend zum Zusammenstoß mit dem Schild kam. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd)

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