LPI-GTH: Positiver Drogenvortest
Ilmenau (ots)
Offenbar nachdem er Betäubungsmittel konsumiert hatte, befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Audi gestern Abend die Heinrich-Hertz-Straße. Dies zeigte ein im Rahmen einer Verkehrskontrolle durchgeführter Drogenvortest, welcher positiv auf Amphetamin/Methamphetamin reagierte. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass der Audi-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren gegen den 26-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)
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