POL-PPWP: Ehepaar fällt auf Betrüger rein

Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan (ots)

Betrüger bereicherten sich am Mittwoch an einem Ehepaar aus der Verbandsgemeinde. Die Senioren erhielten einen sogenannten Schockanruf. Dabei wurde ihnen vorgegaukelt, dass ein naher Angehöriger einen schweren Autounfall verursacht habe und eine Verhaftung nur durch die Zahlung einer Kaution verhindert werden könne. Die Rentner fielen auf die Lüge herein und übergaben einen fünfstelligen Betrag an einen Mann, der sich als Polizist ausgab. Als die Senioren den Betrug erkannten, erstatteten sie umgehend Anzeige bei der Polizei. Die hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine direkt eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13320 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang auch nochmal unsere Bitte: Lassen Sie sich am Telefon auf keinen Fall unter Druck setzen oder zu kurzfristigen Entscheidungen verleiten - egal, wie plausibel eine Situation zunächst dargestellt wird. Geben Sie auch keine persönlichen Daten an Unbekannte heraus. Weitere Informationen zum Thema Telefonbetrug und wie Sie sich davor schützen können, finden Sie im Internet auf der Seite der Präventionsexperten www.polizei-beratung.de. |elz

