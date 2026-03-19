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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch

Gotha (ots)

In den Keller eines Blumenladens in der Arndtstraße versuchten ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam einzudringen, was allerdings misslang. Dadurch entstand Sachschaden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern Abend, 22.00 Uhr und heute Morgen, 07.30 Uhr. Zeugenhinweise werden von der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0069275/2026) entgegengenommen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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