LPI-GTH: Versuchter Einbruch
Gotha (ots)
In den Keller eines Blumenladens in der Arndtstraße versuchten ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam einzudringen, was allerdings misslang. Dadurch entstand Sachschaden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern Abend, 22.00 Uhr und heute Morgen, 07.30 Uhr. Zeugenhinweise werden von der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0069275/2026) entgegengenommen. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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