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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wertgegenstände und Bargeld erlangt

LPI Gotha (Landkreis Gotha, Wartburgkreis, Ilm-Kreis) (ots)

Mehrere Betrugsfälle wurden am gestrigen Tag im Schutzbereich der 
Landespolizeiinspektion Gotha bekannt. Im Landkreis Gotha übergab 
eine 79-Jährige Goldschmuck im Wert von circa 5.000 Euro an eine 
unbekannte Person infolge eines sogenannten Schockanrufes. Einer 
84-Jährigen aus dem Ilm-Kreis wurden ungefähr 10.000 Euro Bargeld 
entwendet. Zuvor hatte sich ein Unbekannter als Mitarbeiter eines 
Pflegedienstes ausgegeben und sich somit Zutritt zur Wohnung der 
Seniorin verschafft. In der Folge lenkte er die Frau ab und stahl das
Geld. Bei einem Fall von "Love-Scamming" (Betrug mit vorgetäuschter 
Liebe- online) wurde eine 58 Jahre alte Frau aus dem Ilm-Kreis zu 
Überweisungen von mehreren Hundert Euro und zum Kauf von 
Guthabenkarten im Wert von circa 4.000 Euro animiert.

Im Landkreis Gotha, dem Wartburgkreis und dem Ilm-Kreis kam es 
zusätzlich zu mehreren versuchten Trickbetrügereien am Telefon. Die 
vermeintlichen Opfer erkannten die Maschen und beendeten umgehend die
Gespräche.

Die Polizei weist darauf hin, dass Betrüger ihre Maschen und Methoden
fortwährend verändern und weiterentwickeln. Häufig wählen Betrüger 
Senioren als ihre potentiellen Opfer. Aus diesem Grund mahnt die 
Polizei besonders lebensältere Menschen zur Vorsicht. Aber auch 
Angehörige sollten sich regelmäßig über neue Betrugsmaschen 
informieren und Personen im Familien- oder Bekanntenkreis 
sensibilisieren. Denn, nur wer das typische Vorgehen der Täter kennt,
kann sich besser vor Betrug schützen.

Informationsmaterial finden Sie im Internet unter 
https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/. Hilfe erhalten 
Sie außerdem bei der Polizeilichen Beratungsstelle der 
Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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