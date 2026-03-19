Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wertgegenstände und Bargeld erlangt

LPI Gotha (Landkreis Gotha, Wartburgkreis, Ilm-Kreis) (ots)

Mehrere Betrugsfälle wurden am gestrigen Tag im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Gotha bekannt. Im Landkreis Gotha übergab eine 79-Jährige Goldschmuck im Wert von circa 5.000 Euro an eine unbekannte Person infolge eines sogenannten Schockanrufes. Einer 84-Jährigen aus dem Ilm-Kreis wurden ungefähr 10.000 Euro Bargeld entwendet. Zuvor hatte sich ein Unbekannter als Mitarbeiter eines Pflegedienstes ausgegeben und sich somit Zutritt zur Wohnung der Seniorin verschafft. In der Folge lenkte er die Frau ab und stahl das Geld. Bei einem Fall von "Love-Scamming" (Betrug mit vorgetäuschter Liebe- online) wurde eine 58 Jahre alte Frau aus dem Ilm-Kreis zu Überweisungen von mehreren Hundert Euro und zum Kauf von Guthabenkarten im Wert von circa 4.000 Euro animiert. Im Landkreis Gotha, dem Wartburgkreis und dem Ilm-Kreis kam es zusätzlich zu mehreren versuchten Trickbetrügereien am Telefon. Die vermeintlichen Opfer erkannten die Maschen und beendeten umgehend die Gespräche. Die Polizei weist darauf hin, dass Betrüger ihre Maschen und Methoden fortwährend verändern und weiterentwickeln. Häufig wählen Betrüger Senioren als ihre potentiellen Opfer. Aus diesem Grund mahnt die Polizei besonders lebensältere Menschen zur Vorsicht. Aber auch Angehörige sollten sich regelmäßig über neue Betrugsmaschen informieren und Personen im Familien- oder Bekanntenkreis sensibilisieren. Denn, nur wer das typische Vorgehen der Täter kennt, kann sich besser vor Betrug schützen. Informationsmaterial finden Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/. Hilfe erhalten Sie außerdem bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

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