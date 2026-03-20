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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geldbörse entwendet

Ilmenau (ots)

Gestern, gegen 12.50 Uhr tätigte eine 88-jährige Seniorin ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der J.-F.-Böttger-Straße. Dabei entwendete eine bislang unbekannte Person unbemerkt die Geldbörse der Frau aus deren Handtasche. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0070012/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 20.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Sachbeschädigung

    Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten unter anderem die Eingangstür eines Parteibüros in der Lindenstraße mittels roter Farbe. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 18. März, 08.00 Uhr und gestern, 08.00 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0069539/2026) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

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  • 19.03.2026 – 15:18

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