LPI-GTH: Versuchter Diebstahl
Eisenach (ots)
Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen versuchten einen in einer Garage im Bereich "Rothenhof" abgestellten Traktor zu entwenden, was allerdings misslang. Die Tatzeit liegt zwischen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr des gestrigen Tages. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0069861/2026) entgegen. (jd)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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