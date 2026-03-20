LPI-GTH: Fahrzeug entwendet

Ilmenau (ots) - Gestern, gegen 12.50 Uhr tätigte eine 88-jährige Seniorin ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der J.-F.-Böttger-Straße. Dabei entwendete eine bislang unbekannte Person unbemerkt die Geldbörse der Frau aus deren Handtasche. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: ...

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