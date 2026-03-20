LPI-GTH: Fahrzeug entwendet
Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)
Ein in der Straße "An der Reihe" geparkter roter VW wurde in der Zeit zwischen dem 18. März, 13.00 Uhr und gestern, 12.00 Uhr durch einen oder mehrere Unbekannte entwendet. Der Beuteschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Diebstahl des roten VW Golf nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0069680/2026) entgegen. (jd)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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