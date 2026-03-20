PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 48-Jährige parkte ihren Audi in der Zeit zwischen dem 12. März, 17.30 Uhr und gestern, 13.45 Uhr am Fahrbahnrand in der Bielefeldstraße. Augenscheinlich touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Audi und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der am Audi entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen hat das Verursacherfahrzeug die Farbe Rot. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug, nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0069718/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet

    Eisenach (ots) - Die Straße "Bleichrasen" befuhr am gestrigen Abend ein 34-jähriger Fahrer eines Audi. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der Mann kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis hinsichtlich Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 34-Jährigen wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Versuchter Diebstahl

    Eisenach (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen versuchten einen in einer Garage im Bereich "Rothenhof" abgestellten Traktor zu entwenden, was allerdings misslang. Die Tatzeit liegt zwischen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr des gestrigen Tages. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0069861/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Fahrzeug entwendet

    Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots) - Ein in der Straße "An der Reihe" geparkter roter VW wurde in der Zeit zwischen dem 18. März, 13.00 Uhr und gestern, 12.00 Uhr durch einen oder mehrere Unbekannte entwendet. Der Beuteschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Diebstahl des roten VW Golf nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0069680/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren