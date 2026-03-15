Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Stadtjugendfeuerwehr Lehrte richtete Orientierungsmarsch in Sievershausen aus

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Sievershausen (ots)

Sievershausen - Am 14. März 2026 richtete die Stadtjugendfeuerwehr Lehrte ihren diesjährigen Orientierungsmarsch (O-Marsch) rund um Sievershausen aus. Insgesamt 83 Jugendliche aus den Jugendfeuerwehren der Stadt Lehrte gingen dabei in acht Gruppen an den Start, begleitet von rund 30 Betreuerinnen und Betreuern.

Die Teilnehmenden absolvierten eine 7,1 Kilometer lange Strecke mit insgesamt sieben Spiel- und Aufgabenstationen, bei denen Teamarbeit, Geschick und feuerwehrtechnisches Wissen gefragt waren. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, starteten jeweils zwei Gruppen gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung auf die Strecke.

Während einige Gruppen bereits unterwegs waren, konnten sich die Jugendlichen, die noch auf ihren Start warteten oder bereits im Ziel angekommen waren, auf dem Nachbargrundstück des Feuerwehrhauses mit einem QR-Code-Suchspiel beschäftigen. Dieses diente der Zeitüberbrückung und wurde zusätzlich gesondert gewertet. Hier setzte sich die Jugendfeuerwehr Hämelerwald durch und belegte den ersten Platz.

Für die Verpflegung sorgte die Küche der Regionsfeuerwehrbereitschaft, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer klassisch mit Nudeln und Tomatensauce versorgte. In etwa der Streckenmitte - bei der befreundeten Feuerwehr Röhrse - gab es zudem eine Stärkungspause: Dank einer großzügigen Spende des Penny-Zentrallagers konnten sich die Jugendlichen dort mit Süßigkeiten und Apfelschorle versorgen.

Am Ende des Orientierungsmarsches setzte sich die Jugendfeuerwehr Immensen durch und belegte den ersten Platz, gefolgt von der Jugendfeuerwehr Steinwedel auf Platz zwei und der Jugendfeuerwehr Lehrte auf dem dritten Platz. Gastgeber Sievershausen erreichte bei dem Wettbewerb den sechsten Platz.

Der Orientierungsmarsch bot den Jugendlichen nicht nur sportliche Betätigung, sondern stärkte auch den Zusammenhalt zwischen den Jugendfeuerwehren der Stadt Lehrte und förderte Teamgeist sowie Gemeinschaft.

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