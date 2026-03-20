PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Keine Verletzten

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Nachmittag beabsichtigte eine 68-jährige Fahrerin eines Audi frontal in eine Parklücke eines Supermarktparkplatzes in der Straße "In den Folgen" einzufahren. Dabei kollidierte die Frau mit der Hausfassade des Lebensmittelgeschäftes. Es entstand Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von 10.000 Euro. Personen verletzten sich nicht. Nach ersten Ermittlungen könnte die 68-Jährige möglicherweise das Gas- und Bremspedal verwechselt haben. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

    Sonneborn (Landkreis Gotha) (ots) - Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Zeit vom 18.03.2026, 18.10 Uhr bis 19.03.2026, 10.10 Uhr ein Vereinsheim in der Straße `Sportplatz` mit Graffiti. Der oder die Täter beschädigten zudem eine Dachrinne, einen Mülleimer sowie ein Schild. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Eine 48-Jährige parkte ihren Audi in der Zeit zwischen dem 12. März, 17.30 Uhr und gestern, 13.45 Uhr am Fahrbahnrand in der Bielefeldstraße. Augenscheinlich touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Audi und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der am Audi entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen hat das Verursacherfahrzeug die Farbe Rot. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet

    Eisenach (ots) - Die Straße "Bleichrasen" befuhr am gestrigen Abend ein 34-jähriger Fahrer eines Audi. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der Mann kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis hinsichtlich Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 34-Jährigen wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren