Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schaufensterscheibe wehrt Gullydeckel ab

Arnstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr versuchte ein Einbrecher in der Rosenstraße in ein Bekleidungsgeschäft einzubrechen. Hierzu nahm er einen Gullydeckel und schlug diesen mehrfach gegen das Schaufenster des Geschäfts, welches jedoch standhielt. Durch den Krach wurden jedoch Anwohner geweckt, diese störten den Einbrecher und jener suchte sein Heil in der Flucht, ohne Beute gemacht zu haben. Sollten weitere Bewohner in der Sache Beobachtungen gemacht haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 zu melden. (ef)

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