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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahranfänger betrunken mit Moped unterwegs

Ilmenau (ots)

Freitagnacht wurde durch eine Polizeistreife ein Mopedfahrer in der Gehrener Straße kontrolliert, wobei der 16-jährige Fahranfänger mit rund 0,5 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Ihn erwartet nun eine Anzeige, die Fahrt war für ihn an Ort und Stelle beendet. (ef)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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