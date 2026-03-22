LPI-GTH: Fahranfänger betrunken mit Moped unterwegs
Ilmenau (ots)
Freitagnacht wurde durch eine Polizeistreife ein Mopedfahrer in der Gehrener Straße kontrolliert, wobei der 16-jährige Fahranfänger mit rund 0,5 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Ihn erwartet nun eine Anzeige, die Fahrt war für ihn an Ort und Stelle beendet. (ef)
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