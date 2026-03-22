LPI-GTH: unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Arnstadt (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr versuchte ein Einbrecher in der Rosenstraße in ein Bekleidungsgeschäft einzubrechen. Hierzu nahm er einen Gullydeckel und schlug diesen mehrfach gegen das Schaufenster des Geschäfts, welches jedoch standhielt. Durch den Krach wurden jedoch Anwohner geweckt, diese störten den Einbrecher und jener suchte sein Heil in der Flucht, ohne Beute gemacht zu haben. ...

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