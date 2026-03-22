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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Großbreitenbach (ots)

Am Samstagabend wurde gegen 20:00 Uhr ein 46-jähriger VW-Fahrer durch die Polizei kontrolliert, als dieser unter dem Einfluss von verschiedenen Drogen seinen Wagen fuhr. Eine Blutprobe wurde vom Fahrer entnommen, die Fahrt war für ihn an dieser Stelle auch beendet. (ef)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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