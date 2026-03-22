LPI-GTH: unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs
Großbreitenbach (ots)
Am Samstagabend wurde gegen 20:00 Uhr ein 46-jähriger VW-Fahrer durch die Polizei kontrolliert, als dieser unter dem Einfluss von verschiedenen Drogen seinen Wagen fuhr. Eine Blutprobe wurde vom Fahrer entnommen, die Fahrt war für ihn an dieser Stelle auch beendet. (ef)
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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