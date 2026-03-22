Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall führt aus Schreck zu einem weiteren Unfall

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagnachmittag verursachte eine 75-jährige Suzuki-Fahrerin in Waltershausen einen Verkehrsunfall. Als sie von der Johann-Matthäus-Bechstein-Straße kommend an einer Einmündung nach rechts auf die Ortsstraße abbiegen wollte, geriet sie zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei touchierte die Unfallverursacherin den Ford eines 43-Jährigen. Durch den Schreck setzte die Fahrerin ihren Suzuki zurück und kollidierte dabei mit einem VW Polo, der hinter ihr stand. Es entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen in einer Gesamthöhe von circa 3.500 Euro. Verletzt wurde niemand. (ml)

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