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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh - Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Werpeloh (ots)

Am Dienstag, 10. März 2026, kam es gegen 16:40 Uhr auf der Hauptstraße (L51) in Werpeloh zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 32-jährige Fahrerin einer weißen Mercedes A-Klasse befuhr die L51 in Richtung Sögel. Im Begegnungsverkehr kam ihr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem hellen Pkw entgegen. Dabei kam es zur Kollision der Außenspiegel beider Fahrzeuge.

Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seine Personalien feststellen zu lassen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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