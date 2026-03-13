Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Fußgänger bei Verkehrsunfall erfasst - Zeugen gesucht
Papenburg (ots)
Gestern gegen 09:45 Uhr kam es auf der Straße "Umländerwiek links" zwischen einem Fußgänger und Pkw zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann beabsichtigte, den Fußgängerüberweg der Straße "Umländerwiek links" auf Höhe des Michaelisplatzes Obenende zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem hellgrauen BMW die Straße "Umländerwiek links" aus Richtung Splitting. Dabei erfasste der Pkw den Fußgänger am Ellbogen sowie an der Schulter. Der Fußgänger blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend fort. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
