Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Fußgänger bei Verkehrsunfall erfasst - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Gestern gegen 09:45 Uhr kam es auf der Straße "Umländerwiek links" zwischen einem Fußgänger und Pkw zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann beabsichtigte, den Fußgängerüberweg der Straße "Umländerwiek links" auf Höhe des Michaelisplatzes Obenende zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem hellgrauen BMW die Straße "Umländerwiek links" aus Richtung Splitting. Dabei erfasste der Pkw den Fußgänger am Ellbogen sowie an der Schulter. Der Fußgänger blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend fort. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell