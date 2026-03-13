PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Fußgänger bei Verkehrsunfall erfasst - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Gestern gegen 09:45 Uhr kam es auf der Straße "Umländerwiek links" zwischen einem Fußgänger und Pkw zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann beabsichtigte, den Fußgängerüberweg der Straße "Umländerwiek links" auf Höhe des Michaelisplatzes Obenende zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem hellgrauen BMW die Straße "Umländerwiek links" aus Richtung Splitting. Dabei erfasste der Pkw den Fußgänger am Ellbogen sowie an der Schulter. Der Fußgänger blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend fort. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 10:28

    POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit 2,50 Promille - 14-jährige Radfahrerin leicht verletzt

    Lingen (ots) - Gestern kam es auf der Meppener Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 68-jährige Autofahrerin befuhr die Meppener Straße stadteinwärts und beabsichtigte nach links in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 10:26

    POL-EL: Nordhorn - zwei Einbrüche in ein Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - Am Donnerstag, dem 12. März 2026, zwischen 13:00 Uhr und 19:50 Uhr, kam es in der Hyazinthenstraße zu zwei Wohnungseinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Wohnungen. Aus der ersten Wohnung entwendeten sie Münzen mit besonderen Prägungen. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 10:24

    POL-EL: Geeste - Einbruch in Geschäft - Elektrogeräte entwendet - Zeugen gesucht

    Geeste (ots) - Zwischen Freitag, dem 06. März 2026, gegen 17:00 Uhr und Donnerstag, dem 12. März 2026, gegen 07:45 Uhr, kam es an der Meppener Straße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem dortigen Laden und entwendeten mehrere Elektrogegenstände. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren