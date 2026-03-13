Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit 2,50 Promille - 14-jährige Radfahrerin leicht verletzt
Lingen (ots)
Gestern kam es auf der Meppener Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 68-jährige Autofahrerin befuhr die Meppener Straße stadteinwärts und beabsichtigte nach links in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmerinnen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei der Pkw-Fahrerin eine Atemalkoholkonzentration von 2,50 Promille fest. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell