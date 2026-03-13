Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit 2,50 Promille - 14-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Lingen (ots)

Gestern kam es auf der Meppener Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 68-jährige Autofahrerin befuhr die Meppener Straße stadteinwärts und beabsichtigte nach links in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmerinnen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei der Pkw-Fahrerin eine Atemalkoholkonzentration von 2,50 Promille fest. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

