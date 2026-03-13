Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - zwei Einbrüche in ein Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, dem 12. März 2026, zwischen 13:00 Uhr und 19:50 Uhr, kam es in der Hyazinthenstraße zu zwei Wohnungseinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Wohnungen. Aus der ersten Wohnung entwendeten sie Münzen mit besonderen Prägungen. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Aus der zweiten Wohnung erbeuteten die Täter Parfum sowie Bargeld. Hier liegt die Schadenshöhe bei etwa 3.500 Euro. Die Polizei in Nordhorn bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

