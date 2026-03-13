Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Starkstromkabeln in Höhe von etwa 37.500 Euro entwendet - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Zwischen Freitag, dem 06. März 2026, gegen 12:15 Uhr und Montag, dem 09. März 2026, gegen 08:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt auf ein Firmengelände in der Friedrich-Ebert-Straße und entwendeten mehrere Starkstromkabel im Gesamtwert von etwa 37.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

