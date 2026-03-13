PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Starkstromkabeln in Höhe von etwa 37.500 Euro entwendet - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Zwischen Freitag, dem 06. März 2026, gegen 12:15 Uhr und Montag, dem 09. März 2026, gegen 08:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt auf ein Firmengelände in der Friedrich-Ebert-Straße und entwendeten mehrere Starkstromkabel im Gesamtwert von etwa 37.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 07:59

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht im Parkhaus

    Nordhorn (ots) - Am Mittwoch, 11. März 2026, kam es in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 14:15 Uhr im Parkhaus der Euregio-Klinik an der Albert-Schweitzer-Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte auf bislang unbekannte Weise einen dort abgestellten grauen Opel Corsa. An dem Fahrzeug entstand eine Kratzspur im Bereich der Fahrertür. Anschließend entfernte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren