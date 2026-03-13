Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Einbruch in Geschäft - Elektrogeräte entwendet - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Zwischen Freitag, dem 06. März 2026, gegen 17:00 Uhr und Donnerstag, dem 12. März 2026, gegen 07:45 Uhr, kam es an der Meppener Straße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem dortigen Laden und entwendeten mehrere Elektrogegenstände. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

