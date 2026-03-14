Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Handtasche aus Pkw gestohlen
Haren (ots)
Am Freitag, 13. März 2026, zwischen 17:00 Uhr und 18:45 Uhr, kam es in Haren an der Schulstraße (Höhe Hausnummer 1) zu einem Diebstahl aus einem Pkw.
Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem verschlossenen VW Golf, indem sie sich über die Beifahrertür gewaltsam Zutritt verschafften. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde anschließend die Handtasche der Geschädigten entwendet.
Der entstandene Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.
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Christopher Degner
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