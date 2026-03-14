Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zwei Jugendliche bei Unfall mit Pkw leicht verletzt - Polizei sucht Fahrerin und Zeugen

Nordhorn (ots)

Am Freitagmorgen, 13. März 2026, kam es gegen 07:30 Uhr auf dem Deegfelder Weg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei 14-jährige E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin den Deegfelder Weg aus Richtung Kreisverkehr kommend in Fahrtrichtung Goorstiege. Zeitgleich beabsichtigten zwei 14-jährige Jugendliche mit ihren E-Scootern, den dortigen Fußgängerüberweg in Höhe der Hausnummer 84 von links nach rechts zu überqueren. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerten die Jugendlichen den Zebrastreifen fahrend.

Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und einem der E-Scooter, woraufhin dieser gegen den zweiten Jugendlichen stieß. Beide 14-Jährigen wurden leicht verletzt.

Die Fahrerin des Pkw hielt zunächst an, erkundigte sich nach dem Befinden der Jugendlichen und fragte nach einem möglichen Austausch der Personalien. Da die beiden Jugendlichen dies in der Situation verneinten, setzte die Frau ihre Fahrt anschließend fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen, etwas größeren Pkw handeln. Die Fahrerin wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt mit blonden Haaren beschrieben.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Radfahrer und E-Scooter-Fahrer beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs fahrend keinen Vorrang vor dem fließenden Verkehr haben. Vorrang gilt ausschließlich für Fußgänger sowie Personen im Rollstuhl. Die bislang unbekannte Pkw-Fahrerin sowie ein möglicher Zeuge - der Fahrer eines Busses, der im Bereich des Überwegs angehalten hatte - werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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