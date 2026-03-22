LPI-GTH: Ausweichmanöver endet am Baum
Gotha-Boxberg - Landkreis Gotha (ots)
Ein Mercedes-Fahrer befuhr am 20.03.2026 gegen 14:00 Uhr die Ortsverbindungsstraße zwischen Boxberg und Gotha, als plötzlich ein Tier die Fahrbahn querte. Beim Versuch auszuweichen verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand. Das Fahrzeug wurde dabei erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. (ml)
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