LPI-GTH: Ausweichmanöver endet am Baum

Ichtershausen (ots) - Eine Polizeisreife bemerkte in der Wachsenburgstraße einen Mopedfahrer, welcher ohne Versicherungskennzeichen am Moped umher fuhr. Der Fahrer gab Gas, als er die Polizei erblickte und flüchtete. Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten ihn jedoch einholen, da der Fahrer nun sein Moped neben sich her schob. Er dachte wohl, das dies eine gute Idee sei, um einer Anzeige wegen Fahren ohne ...

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