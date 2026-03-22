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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ausweichmanöver endet am Baum

Gotha-Boxberg - Landkreis Gotha (ots)

Ein Mercedes-Fahrer befuhr am 20.03.2026 gegen 14:00 Uhr die Ortsverbindungsstraße zwischen Boxberg und Gotha, als plötzlich ein Tier die Fahrbahn querte. Beim Versuch auszuweichen verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand. Das Fahrzeug wurde dabei erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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