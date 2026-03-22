LPI-GTH: Brennende Papiercontainer - Zeugenaufruf
Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)
Am Samstag gegen 14:10 Uhr erlangte die Polizei Gotha Kenntnis von einem Brand in der Franz-Mehring-Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch Unbekannte der Inhalt zweier Altpapiercontainer entzündet. Der Brand konnte zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei sucht auf diesem Wege nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Bezugsnummer 0071366/2026 an den Inspektionsdienst Gotha (Tel.: 03621/781124) zu wenden. (ml)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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