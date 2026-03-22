LPI-GTH: Brennende Papiercontainer - Zeugenaufruf

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitagnachmittag verursachte eine 75-jährige Suzuki-Fahrerin in Waltershausen einen Verkehrsunfall. Als sie von der Johann-Matthäus-Bechstein-Straße kommend an einer Einmündung nach rechts auf die Ortsstraße abbiegen wollte, geriet sie zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei touchierte die Unfallverursacherin den Ford eines 43-Jährigen. Durch den Schreck setzte die ...

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