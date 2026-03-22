Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Plötzlicher Wildwechsel - Winterdienst kollidiert mit Bäumen

Crawinkel - Landkreis Gotha (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 4:50 Uhr verunfallte auf der Kreisstraße 30 zwischen dem Abzweig Gossel und Crawinkel ein Winterdienstfahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen querten Wildschweine die Fahrbahn, woraufhin der 20-jährige Fahrer eine Gefahrenbremsung einleitete. Daraufhin kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Der 20-jährige Fahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Winterdienstfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf 151.000 Euro geschätzt. Für die Bergungsarbeiten musste ein Abschleppdienst angefordert werden. (ml)

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