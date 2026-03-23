Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brandfall

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am 20. März, gegen 19.10 Uhr in der Otto-Böttinger-Straße. Dort geriet ein geparktes Multicar in Brand. Das Feuer griff unter anderem auf weitere in der Lagerhalle einer Gärtnerei abgestellte Arbeitsgeräte über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Schaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. (jd)

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