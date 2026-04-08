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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Ekkehardstraße - Polizei sucht Zeugen (07.04.2026)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall auf der Ekkehardstraße am Dienstagmittag. Gegen 13.30 Uhr fuhren ein Lastwagen und ein Auto nebeneinander. Dabei sei der Laster auf Höheder Hausnummer 92 plötzlich auf die rechte Fahrbahn geraten und habe infolgedessen den grauen BMW touchiert.

Nachdem beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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