Feuerwehr München

FW-M: Mehrere Wohnungen stromlos nach Kellerbrand (Neuforstenried)

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München (ots)

Dienstag, 17. März 2026, 14.12 Uhr

Hindelangstraße

Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Dienstagmittag hat einen größeren Feuerwehreinsatz in Neuforstenried ausgelöst. Das Feuer beschädigte einen Sicherungskasten, weshalb mehrere Wohnungen vorübergehend ohne Strom sind.

Der Notruf ging um 13.12 Uhr bei der Integrierten Leitstelle ein. Mehrere Anwohner*innen schilderten ein verrauchtes Treppenhaus und hatten bereits das Gebäude verlassen. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte bestätigten den Brandrauch und starteten umgehend mit dem Löschangriff.

Durch zügiges Handeln der Feuerwehr konnte der Brand in einem Kellerabteil schnell lokalisiert und die Flammen gelöscht werden. Zur gezielten Entrauchung des Kellers sowie zur Rauchfreihaltung des Treppenraums setzten die Feuerwehrkräfte einen Hochleistungslüfter ein. Das Abführen des Brandrauchs wurde über einen Kellerschacht ermöglicht. Das überwiegend aus Kartonagen bestehende Brandgut brachten die Einsatzkräfte ins Freie.

Ein im Kellerabteil befindlicher Sicherungskasten wurde durch die Flammen beschädigt. Daher sind alle Wohnungen oberhalb des Kellerabteils derzeit ohne Strom.

Zur Brandursache und der Höhe der Schadenssumme liegen der Feuerwehr keine Informationen vor.

Die Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Polizei.

(plo)

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