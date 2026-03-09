POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Länderübergreifende Kontrollaktion

Polizeipräsidium Mannheim

Am vergangenen Donnerstag fand im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr im Rahmen der länderübergreifenden Sicherheitskooperation der Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen eine Kontrollaktion statt, bei der Streifenteams des Polizeipräsidiums Mannheim eingesetzt waren.

An den Fahndungskontrollen mit dem Ziel der Kriminalitätsbekämpfung, die nach ganzheitlichen Gesichtspunkten durchgeführt wurden, waren neben zehn Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim auch 2 Beamte aus Rheinland-Pfalz und drei Beamte aus Hessen beteiligt. Während der Einsatzmaßnahme wurden insgesamt 83 Fahrzeuge und 101 Personen kontrolliert.

Bei der Kontrolle eines 38-Jährigen fanden die Beamten mehrere Tausend Euro Bargeld im Fahrzeug des Mannes. Einen Nachweis über die Herkunft des Geldes konnte er nicht erbringen. Im Rahmen der anschließend durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wurde bekannt, dass der Autofahrer bereits am 25. Februar 2026 einer Kontrolle auf der BAB 6, in Höhe St. Leon-Rot, unterzogen wurde. In seinem Kleintransporter hatte er mehrere Kartons mit Zigarettenstangen geladen, die keine Steuerbanderole trugen. Die 50.000 Zigaretten wurden einbehalten und der Fall an die zuständigen Kolleginnen und Kollegen des Hauptzollamtes Karlsruhe übergeben. Die Höhe des entstandenen Schadens belief sich auf etwa 11.000 Euro. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Steuerhehlerei eingeleitet.

Mit Bezug auf die am Donnerstag durchgeführte Kontrolle ermittelt der Verkehrsdienst Heidelberg in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg nun auch wegen des Verdachts der Geldwäsche gegen den 38-Jährigen.

Während der Kontrolltätigkeiten am vergangenen Donnerstag wurden zudem Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz festgestellt. Auch eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde zur Anzeige gebracht. Weiterhin wurden Verstöße im Zusammenhang mit dem Verschaffen eines falschen amtlichen Ausweises sowie unerlaubtem Aufenthalt in fünf Fällen festgestellt.

Weitere Schwerpunktkontrollen mit ähnlicher Zielrichtung sind geplant.

