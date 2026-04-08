Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, Rottweil

Lkr. Rottweil) Unbekannte entwenden mehrere tausend Liter Diesel: Polizei bittet um Hinweise (07.04.2026)

Dietingen, Rottweil (ots)

Sowohl auf einer Baustelle in Dietingen als auch bei zwei Firmen in Rottweil haben Unbekannte insgesamt mehrere tausend Liter Diesel entwendet.

Im Zeitraum vom 31. März, 10 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, brachen die Täter auf einer Baustelle an der Kreisstraße 5552 zwischen Irslingen und Gößlingen gewaltsam den Verschlussdeckel eines Baustellenkraftstofftanks auf und pumpten etwa 3.000 Liter Diesel ab. Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 7.500 Euro.

In Rottweil schlugen die Unbekannten zwischen Donnerstag, 16:15 Uhr, und Dienstag, 11:30 Uhr, zu. Hier entwendeten die Täter auf zwei Firmengeländen in der Rheinwaldstraße mehrere hundert Liter Diesel. Der Treibstoff wurde aus vier abgestellten Lastwagen abgepumpt. Der entstandene Schaden kann bislang nicht näher beziffert werden.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei, Fahrzeuge und Baustellen gegen unbefugten Zugriff zu sichern. Kraftstofftanks sollten - insbesondere über Nacht und an Wochenenden - möglichst in abgeschlossenen Bereichen abgestellt oder zusätzlich gesichert werden. Eine ausreichende Beleuchtung sowie der Einsatz von Videoüberwachung können zusätzlichen Schutz bieten. Verdächtige Personen oder Fahrzeuge sollten umgehend der Polizei gemeldet werden.

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