Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, Lkr. Konstanz) Einbruch in Discounter in der Singener Straße (07./08.04.2026)

Aach (ots)

In der Nacht auf Mittwoch ist ein Unbekannter in einen Discounter in der Singener Straße eingebrochen. Im Zeitraum vor 04.30 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zum Vorraum der Netto Filiale und zum Verkaufsraum einer Bäckerei. Dort durchwühlte er neben den Umkleidespinden weiteres Mobiliar und entwendete mehrere Behältnisse mit Trinkgeld. Anschließend flüchtete er über den Zugang der Anlieferung.

Zeugen, die in den Abend- und Nachtstunden Verdächtiges im Bereich des Netto Marktes beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

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