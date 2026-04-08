Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) 63-jährige Fußgängerin auf Supermarktparkplatz von Auto erfasst und schwer verletzt (07.04.2026)

Trossingen (ots)

Auf einem Supermarktparkplatz hat sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin ereignet.

Ein 63-jähriger Mann befuhr gegen 17 Uhr mit seinem Hyundai den Aldi-Parkplatz in der Straße "In Grubenäcker". Nachdem der Fahrer vor dem Haupteingang anhielt, um sich mit einem querenden Fußgänger zu verständigen, fuhr er im Anschluss wieder an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 63-jährigen Frau, die im gleichen Moment vor das Auto lief. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Am Hyundai entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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