Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim

Lkr. Tuttlingen) Brand einer Kunststoffbox löst Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus: etwa 30.000 Euro Schaden (07.04.2026)

Rietheim-Weilheim (ots)

Der Brand einer an einem Haus befindlichen Kunststoffbox hat am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.

Gegen 16:15 Uhr meldeten Anwohner einen Brand an einem Wohnhaus in der Jahnstraße im Ortsteil Weilheim. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine Rauchentwicklung festgestellt werden, die aus dem Garten des Einfamilienhauses ausging. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine am Haus befindliche Kunststoffbox in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Rietheim-Weilheim sowie Spaichingen konnte das Feuer schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindern.

Der durch das Feuer und den Rauch entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell