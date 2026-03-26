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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum vom 20.03.2026, 20.00 Uhr bis 25.03.2026, 12.00 Uhr wurde ein Pkw, der in der Neuburger Straße auf Höhe der Hausnummer 269 geparkt war, beschädigt. Die 50-jährige Geschädigte parkte im Tatzeitraum ihren Pkw ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, befand sich ein Schaden an der linken Heckstoßstange. Der Verursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2310.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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