Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, L185, Lkr. Konstanz) Autofahrerin streift Rennradfahrer (07.04.2026)

Blumberg, L185 (ots)

Ein Rennradfahrer ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 185 zwischen Riedöschingen und Blumberg am Dienstagnachmittag verletzt worden. Eine 31-Jährige war gegen 15.40 Uhr mit einem Ford Kuga in Richtung Blumberg unterwegs. Dabei übersah sie einen rechtsseitig am Straßenrand fahrenden 66-Jährigen mit einem Rennrad, woraufhin der Außenspiegel des Fords den Arm des Radlers touchierte. Der Rennradfahrer erlitt dadurch Verletzungen am Ellenbogen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf den nach der Straßenverkehrsordnung (§5 StVO) geltenden Seitenabstand beim Überholen von Radfahrern hin - innerorts beträgt dieser mindestens 1.50 Meter, außerorts mindestens 2 Meter. Gleiches gilt bei E-Scootern und Fußgängern.

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