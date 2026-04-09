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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, B33, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B33 - Auto überschlägt sich nach Überholmanöver (08.04.2026)

Steißlingen, B33 (ots)

Am frühen Mittwochabend hat sich auf der Bundesstraße 33 zwischen den Anschlussstellen Steißlingen und Radolfzell ein Unfall ereignet, bei dem glücklicherweise niemand verletzt worden ist. Gegen 18 Uhr teilte eine Zeugin ein hinter ihr auffällig Schlangenlinien fahrendes Auto mit, das sie kurz darauf überholte und sich im Anschluss daran überschlug. Der 48-jährige Fahrer des Renault blieb unverletzt und konnte den auf der Fahrbahn liegengebliebenen Wagen selbstständig verlassen.

Ein Lastwagen erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf den verunfallten Wagen auf.

Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Renaultfahrer einen Wert von über 3,8 Promille. Der Mann musste daraufhin neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

Während der polizeilichen Maßnahmen waren zeitweise beide Fahrspuren voll gesperrt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Renault.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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