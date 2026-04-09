Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannter E-Scooter-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet - etwa 2.000 Euro Schaden: Polizei bittet um Hinweise (08.04.2026)

Spaichingen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer, der am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht hat.

Ein 20-jähriger Mann war gegen 17:45 Uhr mit seinem VW in der Aldinger Straße unterwegs. Als er beabsichtigte, nach rechts in sein Grundstück einzufahren, überholte ihn ein E-Scooter-Fahrer rechts. Hierbei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Nach dem Unfall hielt der unbekannte Jugendliche kurz an, entschuldigte sich beim 20-Jährigen und flüchtete dann bei einer günstigen Gelegenheit vom Unfallort. Der VW-Fahrer blieb mit seinem beschädigten Auto und einem Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zurück.

Der junge Mann, etwa 14 bis 16 Jahre alt, hatte kurze schwarze Haare und war mit einem weißen Pullover sowie einer schwarzen Weste bekleidet. Der E-Scooter wird als schwarz beschrieben, mit einer roten Trittfläche und auffällig grünen Griffen. Der Jugendliche dürfte sich am Ellbogen leicht verletzt haben.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen. Hinweise werden unter Tel. 07424 93180 entgegengenommen.

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