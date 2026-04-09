Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Auto kollidiert mit E-Scooter: Eine Leichtverletzte und etwa 1.300 Euro Schaden (08.04.2026)

Rottweil (ots)

Ein Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter hat sich am frühen Mittwochabend an der Kreuzung der Schramberger Straße zur Feldbergstraße ereignet.

Eine 48-jährige Fahrerin eines BMW bog gegen 18:20 Uhr bei grüner Ampel nach rechts ab. Dabei stieß der Wagen mit einer 14-jährigen E-Scooter-Fahrerin zusammen, welche die Fußgängerampel ebenfalls bei grün überquerte. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.300 Euro.

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