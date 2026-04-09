Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Vorfahrt missachtet: Zwei Leichtverletzte und etwa 10.000 Euro Schaden (08.04.2026)

Trossingen (ots)

Ein Vorfahrtsunfall mit zwei Leichtverletzten hat sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung der Hein-Mecherlein-Straße zur Hürstenstraße ereignet.

Ein 27-jähriger Mann fuhr gegen 16 Uhr mit seinem BMW auf der Straße "In Grubäcker" an die Kreuzung heran, um diese zu überqueren. Mutmaßlich durch eine Blendung der Sonne übersah er den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Fiat einer 24-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitten sowohl die Fiat-Fahrerin als auch ihre 52-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

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