Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere Verkehrsunfallfluchten

Wittlich (ots)

Am 04.04.2026 ereigneten sich im Bereich des Wittlicher Stadtgebiets mehrere Verkehrsunfallfluchten, welche teilweise bereits aufgrund aufmerksamer Zeugen geklärt werden konnten.

Am 04.04.2026 gegen 10:10 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Bernkasteler Straße in Wittlich. Hier kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf einer Verkehrsinsel aufgestellten Straßenschild. Dieses wurde durch die Kollision erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Erste Zeugenhinweise ergaben einen Tatverdacht gegen einen Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Am 04.04.2026 zwischen 14:00 Uhr und 14:25 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer den Globus-Parkplatz in Wittlich. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Mitsubishi und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Erste Zeugenhinweise ergaben einen Tatverdacht gegen eine Fahrzeugführerin aus der VG Wittlich-Land. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Am 04.04.2026 gegen 13:42 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer den Kurfürstenplatz in Wittlich. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Erste Zeugenhinweise ergaben einen Tatverdacht gegen einen Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell