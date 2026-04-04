Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 03.04.2026 gegen 14:40 Uhr befuhr eine 52-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 54 in Wittlich-Bombogen und beabsichtigte auf die Landstraße 55 nach Wittlich abzubiegen.

Hierbei kollidierte sie mit einer 52-jährgen Fahrzeugführerin aus der Stadt Trier. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die 52-jährige Fahrzeugführerin aus Trier wurde leicht verletzt.

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