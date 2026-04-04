PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 03.04.2026 gegen 14:40 Uhr befuhr eine 52-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 54 in Wittlich-Bombogen und beabsichtigte auf die Landstraße 55 nach Wittlich abzubiegen.

Hierbei kollidierte sie mit einer 52-jährgen Fahrzeugführerin aus der Stadt Trier. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die 52-jährige Fahrzeugführerin aus Trier wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 04.04.2026 – 11:29

    POL-PDWIL: Brände

    Minderlittgen (ots) - Wie die Polizeiinspektion Wittlich am 03.04.2026 bereits berichtete, ereigneten sich in der Ortslage von Minderlittgen Brandgeschehen. Am 03.04.2026 gegen 01:00 Uhr kam es zu einem Brandausbruch eines Altkleidercontainers in der Hauptstraße in Minderlittgen. Durch den Brand wurde sowohl der Container, als auch die sich darin befindlichen Altkleider zerstört. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden. Der Sacherhalt wurde durch die ...

    mehr
  • 04.04.2026 – 00:31

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe Parkplatz Bernkastel-Kues

    Bernkastel-Kues (ots) - Am 02.04.2026, im Zeitraum von 20:50 Uhr bis 21:10 Uhr, touchierte ein Pkw beim Ausparken einen auf dem Rewe-Parkplatz in Bernkastel-Kues geparkten, dunklen VW Taigo am Fahrzeugheck. Der/die Fahrzeugführer/in entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Beide o.g. Pkw waren zum ...

    mehr
  • 03.04.2026 – 11:32

    POL-PDWIL: Brände

    Minderlittgen (ots) - Am 03.04.2026 gegen 01:00 Uhr kam es zu einem Brandausbruch eines Altkleidercontainers in der Hauptstraße in Minderlittgen. Durch den Brand wurde sowohl der Container, als auch die sich darin befindlichen Altkleider zerstört. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden. Der Sacherhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren