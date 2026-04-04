Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brände

Minderlittgen (ots)

Wie die Polizeiinspektion Wittlich am 03.04.2026 bereits berichtete, ereigneten sich in der Ortslage von Minderlittgen Brandgeschehen.

Am 03.04.2026 gegen 01:00 Uhr kam es zu einem Brandausbruch eines Altkleidercontainers in der Hauptstraße in Minderlittgen. Durch den Brand wurde sowohl der Container, als auch die sich darin befindlichen Altkleider zerstört. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden. Der Sacherhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es dürfte jedoch von der vorsätzlichen Inbrandsetzung auszugehen sein.

Am 03.04.2026 gegen 05:25 Uhr kam es zu einem Brandausbruch im Bereich des Schladter Wegs. Hier kam es zu einem Brandausbruch im Bereich eines Holzstapels in der Nähe einer Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebs. Der Brand konnte durch die eintreffenden Feuerwehrkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, welche durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eingeleitet und im weiteren Verlauf durch die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei übernommen wurden. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Wie nun bekannt wurde, kam es im Zeitraum 02.04.2026, 19:15 Uhr bis 03.04.2026, 13:15 Uhr zu einem weiteren Brandgeschehen. Eine aufgestellte große Biomülltonne, welche im Bereich der Straße "Zum Floß" in Minderlittgen stand, brannte vollständig ab. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Weitergehende Angaben zu diesen beiden Sachverhalten sind derzeit nicht möglich.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell