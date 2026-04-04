Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe Parkplatz Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

Am 02.04.2026, im Zeitraum von 20:50 Uhr bis 21:10 Uhr, touchierte ein Pkw beim Ausparken einen auf dem Rewe-Parkplatz in Bernkastel-Kues geparkten, dunklen VW Taigo am Fahrzeugheck. Der/die Fahrzeugführer/in entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Beide o.g. Pkw waren zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens unmittelbar vor dem Eingang des dortigen Getränkemarktes geparkt.

Hinweise zu dem flüchtigen Pkw, bzw. zu dessen Fahrzeugführer/in werden von der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues entgegengenommen.

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