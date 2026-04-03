Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brandgeschehen, Wohnung nicht mehr bewohnbar

Wittlich (ots)

Am 02.04.2026 gegen 23:05 Uhr kam es aus nicht abschließend geklärten Umständen zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in der Neustraße in Wittlich.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort ergab sich der Verdacht, dass der Brand durch einen technischen Defekt einer Elektroheizung ausgelöst wurde.

Der Wohnungsinhaber der Wohnung, in welcher es zum Brandausbruch kam, war zu diesem Zeitpunkt verreist.

Aufgrund der Aufmerksamkeit von Zeugen wurde der Brand schnell entdeckt und durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht.

Dennoch ist das gesamte Anwesen vorübergehend nicht bewohnbar, so dass die Bewohner durch das Ordnungsamt der Stadt Wittlich in einer Notunterkunft untergebracht werden mussten.

Die weiteren Ermittlungen wurden noch in der Nacht durch die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei übernommen.

Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht abschließend beziffert werden, glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Weitere Angaben zum Sachverhalt können derzeit nicht getroffen werden.

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