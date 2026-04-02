Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 27.03.2026 bis 01.04.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich des Stadtparks in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen und entwendeten das hintere amtliche Kennzeichen nebst Halterung.

Der Sacherhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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