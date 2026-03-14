PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mit Pfefferspray angegriffen +++ Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Hofheim (ots)

1. Mit Pfefferspray angegriffen,

65812 Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Freitag, 13.03.2026, 23:19 Uhr

(hi) Bei einer Auseinandersetzung am Freitagabend wurde eine Person mit Pfefferspray angegriffen und verletzt. Aus bislang ungeklärten Gründen griffen zwei männliche Personen einen 33-jährigen Bad Sodener in der Königsteiner Straße an und verletzten diesen um 23:19 Uhr durch den Einsatz von Pfefferspray. Die Personen werden als "junge Erwachsene", mit blonden Haaren beschrieben. Im Anschluss des Angriffes haben sich die Angreifer mit einem E-Scooter entfernt. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzten Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei in Sulzbach, unter der Rufnummer (06196) 2079-0, in Verbindung.

2. Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs, 65779 Kelkheim, o.T. Münster, Max-Planck-Straße, Freitag, 13.03.2026, 22:14 Uhr

(hi) Eine Verkehrskontrolle der Polizeistation Kelkheim führte am Freitagabend zu diversen Strafverfahren. Um 22:14 Uhr wurde durch aufmerksame Zeugen ein schwarzer Pkw gemeldet, dessen Fahrzeugführer einen alkoholisierten Eindruck machte. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrzeugführer aus Frankfurt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin stand er zum Zeitpunkt der Kontrolle unter der Wirkung von alkoholischen Getränken und Betäubungsmitteln. Auch war das durch ihn geführte Kraftfahrzeug mit gefälschten Kennzeichen versehen. Folglich wurde das Kraftfahrzeug sichergestellt und der Fahrzeugführer vorläufig festgenommen. Er hat sich nun in diversen Strafverfahren zu verantworten.

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