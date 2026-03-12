POL-MTK: Pfefferpistole nach Ladendiebstahl eingesetzt +++ Kellerabteile aufgebrochen +++ Roller und Motorrad entwendet

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Pfefferpistole nach Ladendiebstal eingesetzt, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Mittwoch, 11.03.2026, 17:30 Uhr

(ro)Am Mittwoch versuchte ein 14-jähriger Ladendieb einem Sicherheitsmitarbeiter in Sulzbach zu entkommen, welcher ihn wegen eines zuvor begangenen Diebstahls festgehalten hatte. Hierbei wurde der Mann verletzt, da der Jugendliche mit einer Pfefferpistole auf ihn schoss.

Der Junge sowie dessen Begleiter wurden dabei beobachtet, wie sie in einem Selbstbedienungsladen im Main-Taunus-Zentrum Waren in eine Tüte packten und damit den Verkaufsraum verlassen wollten, ohne die Ware zu bezahlen. Das Duo wurde daher von zwei Mitarbeitern angesprochen. Der 14-Jährige konnte festgehalten werden, zog jedoch eine Pfefferpistole, schoss damit auf den Sicherheitsmitarbeiter und wollte so die Flucht ergreifen. Er konnte jedoch bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festgehalten werden. Der Mitarbeiter wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dem Komplizen des Jugendlichen gelang die Flucht. Er soll mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Kapuzenpullover, einer hellgrauen Jacke, grauen Sneakern und einer schwarzen Kappe bekleidet gewesen sein.

Der 14-Jährige wurde auf eine Polizeidienststelle gebracht und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an Erziehungsberechtigte übergeben. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Kellerabteile aufgebrochen,

Hofheim, Kiebitzweg, Festgestellt: Mittwoch, 11.03.2026, 13:45 Uhr

(ro)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Eschborn zwei Kellerabteile aufgebrochen. Dies wurde der Polizei am Mittwoch gemeldet. Wann genau und wie die Täter ins Haus gelangten, ist bislang unklar. Im Keller machten sie sich an zwei Abteilen zu schaffen, wobei sie nur eins öffnen konnten. Zum Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Von den Tätern fehlt noch jede Spur.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

3. Roller und Motorrad entwendet,

Eschborn, Am Stadtpfad, Dienstag, 10.03.2026, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 11.03.2026, 19:55 Uhr

(ro)In Eschborn wurden seit Dienstagabend ein Motorrad und ein Roller entwendet.

Zwischen 22:00 Uhr und 06:30 Uhr näherten sich Unbekannte einem in der Straße "Am Stadtpfad" abgestellten blauen Motorrad und entwendeten dieses. Zuletzt war das Kennzeichen "MTK-IY 14" an der "Fantic Imola" im Wert von etwa 500 Euro angebracht.

Der Besitzer einer silber-grauen Aprilia meldete der Polizei gegen 19:55 Uhr, dass diese entwendet worden war. Gegen 08:00 Uhr habe der Roller noch in der Straße "Am Stadtpfad" gestanden. Ein Passant informierte kurze Zeit später eine dort vorbeikommende Streife, dass er zwei Jugendliche beobachtet habe, die ein Kleinkraftrad beschädigt auf einem Parkplatz abgelegt hatten und zuvor damit unterwegs gewesen sein sollen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Roller um die als gestohlen gemeldete Aprilia gehandelt hat. Allerdings war die Auspuffanlage ausgebaut und das Versicherungskennzeichen abgeschraubt. Eine nähere Beschreibung der Jugendlichen liegt bislang nicht vor.

Inwieweit die beiden Diebstähle zusammenhängen, wird noch geprüft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

